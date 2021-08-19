Актеры Студии «Квартал 95» пришли на премьеру анимационного фильма «Гулливер возвращается» со своими семьями
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры посвились на официальной странице "Квартал 95" в Инстагарм.
Евгений Кошевой пришел на премьеру со своей супругой Ксенией, которая известна, как танцовщица балета Елены Коляденко Freedom, а также двумя дочерями – Варварой и Серафимой.
Отметим, Евгений Кошевой озвучил в мультфильме короля Лилипутии. И если его творчество собрало немало комплиментов, то вот внешний вид вызвал неоднозначную реакцию в Сети.
«Жеке надо худеть, это факт», «Женя красавчик, не чего писать глупости», «Жека скоро взорвётся. Диету посоветуйте ему, что-ли...», - писали в комментариях.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Не стало известного музыканта, его хиты не теряют популярности: "Был представителем целого поколения"
В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана, детали: "Такова ситуация, что... "
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Степан Казанин появился на премьере мультфильма производства Студии «Квартал 95» с младшим сыном Петром и супругой Натальей.
Валерий Жидков явил публике свою супругу Марию и двух дочек – Елизавету и Софью.
Юрий Ткач появился на публике с женой Викторией и дочкой Елизаветой.
Руслан Ханумак пришел смотреть новый мультфильм с женой Алиной и сыном Артуром.
«Наши любимые👏👏👏 Ви сами похожи на сказочных персонажей! Смотрим и хочется улыбаться», - отреагировали на кадры пользователи Сети.
Напомним, травмированная Кравец вышла на сцену "Квартал 95" с тростью: что произошло с любимицей публики.
Как сообщала Politeka, жена продюсера Квартал 95 смутила беременную Осадчую глубиной своего выреза: "Глаз не оторвать"
Также Politeka писала, что дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: умилительные кадры.