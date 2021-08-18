Дочки известных юмористов Юрия Ткача - Лиза и Евгения Кошевого - Серафима выступили на публике

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой и Юрий Ткач являются известными украинскими юмористами. Они оба прославились благодаря своему участию в КВН. Также, комики вместе работали над проектами "Квартал 95", Юрий часто является гостем на программах от студии. Юмористы активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

Как известно, у комиков есть семьи. У Юрия Ткача жена Виктория, с которой он воспитывает дочь Елизавету.

А у Евгения Кошевого жена Ксения, которая сегодня празднует день рождения. У них двое дочек, Варвара и Серафима.

Старшая дочка уже прославилась благодаря своему вокальному таланту. Ксения Кошевая на своей странице в Инстаграм показала, как её младшая дочь Серафима и дочь Юрия Ткача Елизавета решили тоже запеть на одном шоу.

Судя по кадрам, дочки известных комиков выступают на канале "1+1" на детской программе "Диво мандри".

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