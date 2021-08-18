Дочки известных юмористов Юрия Ткача - Лиза и Евгения Кошевого - Серафима выступили на публике
Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой и Юрий Ткач являются известными украинскими юмористами. Они оба прославились благодаря своему участию в КВН. Также, комики вместе работали над проектами "Квартал 95", Юрий часто является гостем на программах от студии. Юмористы активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.
Как известно, у комиков есть семьи. У Юрия Ткача жена Виктория, с которой он воспитывает дочь Елизавету.
А у Евгения Кошевого жена Ксения, которая сегодня празднует день рождения. У них двое дочек, Варвара и Серафима.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Жена Зиброва впервые рассказала о его тяжелой болезни: "Мы об этом не говорили"
На теле погибшего мэра Кривого Рога Павлова заметили странные следы: "Не могло быть такого от падения"
Самолет с россиянами рухнул в аэропорту: момент попал на видео, первые данные
В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта"
Старшая дочка уже прославилась благодаря своему вокальному таланту. Ксения Кошевая на своей странице в Инстаграм показала, как её младшая дочь Серафима и дочь Юрия Ткача Елизавета решили тоже запеть на одном шоу.
Судя по кадрам, дочки известных комиков выступают на канале "1+1" на детской программе "Диво мандри".
Ранее сообщалось, подросшая дочь Ткача из "Квартал 95" поразила внешностью на новом фото: "Так на папу похожа"
Также, худой Кошевой из "Квартал 95" заставил сомневаться украинцев: "Это фотошоп, когда это он таким был?"
Politeka рассказывала, дочь Кошевого из "Квартал 95" сравнила отца с известным на весь мир злодеем: как он выглядит