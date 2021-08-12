Евений Кошевой из "Квартал 95" удивил образом на старом фото

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является украинским юмористом и звездой "Квартал 95". И вот на официальной странице проекта появилось фото, где юморист совсем молодой.

На кадре Евгений был без волос, как и сейчас, и в клетчатой рубашке. Как можно заметить, Кошевой с того момента добавил в весе.

"Поздравляем с Днем молодежи. Никогда нне теряйте тот самый огонек в сердце", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"И непонятно, 16 ему тут или 50", "Почему День молодёжи в августе вдруг", "Боже, какой молодой. Супер", "Какой вы молоденький, молоденький", "Будущий президент", "У таких как мы с вами, Женя, огня хватит на всех", "Огня в сердце и бесов в глазах", "Я вас таким помню, еще с института", "Вечно молодой", "Он таким был лет 10 назад, сейчас что?", "Это фотошоп, когда это он таким был?".

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