Евгений Кошевой из "Квартал 95" решил обратится к украинцам

Как пишет Politeka.net, Кошевой является популярным украинским шоуменом и актером, работающим в студии "Квартал 95". Евгений активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Спасибо поклонникам", - написал Евгений, рассказав о выступлениях по всей Украине.

На кадрах Евгений позировал крупным планом, рассказывая о выступлениях. Кошевой снимал себя крупным планом.

Фанаты посмотрели более 33 тысяч раз и написали комментарии:

"Нужно брать планшет, Жека уже в телефон мне не влазит", "Хороших успехов", "Пора в тренажерный зал ))) все больше и больше )))", "Ты все больше и больше становишься", "Такой округлый, раньше меньше был раза в три", "Жека, почему не в парламенте", "Поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать".

Напомним, Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A

А еще Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал "нелегалов", которых перевозит в его багажнике дочь

Также Politeka сообщала, что Кошевой на всю страну признался в чувствах равнодушной к нему девушке



