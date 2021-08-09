Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал странный груз, которым заполнила его багажник младшая дочь

Как известно, популярный украинский комик любит веселить публику не только на сцене, но и в жизни. Время от времени он делится в соцсетях забавными кадрами с собой и членами своей семьи.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Кошевой решил показать «богатства» своей младшей дочери Серафимы.

В своих Сториз артист поделился коротким видео, на котором продемонстрировал багажник своей машины. Он оказался завален множеством мягких игрушек в виде «миньонов» из популярного детского мультика.

«Вот, друзья, у меня тут поселились в багажнике…Разноплановые «Ба-ба-ба», - произносит за кадром Кошевой, демонстрируя игрушки и передразнивая характерный говор «миньонов».

Рядом с отцом тут же появляется довольная собой 6-летняя Серафима.

«Это все мои друзья», - признается девочка.

Слова дочери изрядно повеселили комика.

«Нелегалы и их куратор Симка», - подписал кадры Кошевой.

Отметим, что звезда «Квартала» воспитывает двоих дочерей. Помимо младшей Серафимы, у него есть еще 13-летняя Варвара.

Напомним, стихия устроила настоящее испытание Кошевому, Кравец и другим звездам "Квартал 95".

Как сообщала Politeka, Кошевой на всю страну признался в чувствах равнодушной к нему девушке.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой сменил сцену "Квартал 95" на королевский трон.