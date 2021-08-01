Евгений Кошевой рассказал о том, как зарождались отношения с его женой

Известный комик и актер Евгений Кошевой женился со своей женой Ксенией 14 лет назад. Семья счастлива в браке и сейчас воспитывает двоих дочек - Варвару и Серафиму. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.

Евгений поделился историей о знакомстве с супругой: "Как такового знакомства не было, мы сидели друг напротив друга за столом и молчали...С открытым ртом смотрел на Ксению, потому что влюбился с первого взгляда".

Артист рассказывает, что хоть тогда уже был извествен, но для девушки это вовсе ничего не значило. По его словам, Ксения на него посмотрела пару раз, но продолжила общение с подругами.

"Закончилось все тем, что попрощался с ней я аж через три месяца, написав сообщение. Потом была передача, в которой на всю Украину сообщил, что у меня есть любимая, я с ней общаюсь, но у нас не было первого свидания. Это было мое признание в любви по телевизору".

Как рассказывает Евгений, после признания пара встретилась только через полтора месяца на презентации балета "Freedom". Тогда он принес для Ксении большой букет цветов и собирался уходить.

"Я вообще такой парень, что с девушками первый редко знакомлюсь. Я набрался смелости и пришел поздравить Ксению. Мы до шести утра сидели с ней в небольшом ресторанчике. Утром я поцеловал ее в щечку и посадил в такси. А через два месяца Ксюша переехала ко мне жить.", поделился историей Евгений.

Напомним. что Евгений Кошевой в возрасте 24 года женился на молодой танцовщице балета "Freedom" 22-летней Ксении в 2007-ом году. Они познакомились в клубе "Арена" за два года до этого.

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