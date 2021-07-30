Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой удивил неожиданным перевоплощением

Как пишет Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице звезды «Квартал 95» в Интсаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Евгений Кошевой озвучил короля Лилипутии в мультфильме «Гулливер возвращается», который начнут показывать в кинотеатрах с 19 августа. Отмечается, что мультфильм выпусти ко Дню Независимости Украины.

«Я, Евгений Кошевой, приглашая вас в безумное путешествие «Гулливер возвращается», где я перевоплотился в короля. Да, именно моим голосом заговорит непревзойденный король Лилипутии», - обратился Евгений к украинцам.

Отметим, кадры из мультика заинтересовали пользователей Сети.

«Класс👍👍👍🔥🔥🔥обязательно пойду смех у Жеки потрясающий и зажигательный🔥🔥🔥», «Супер», «Смех балдежный», - комментируют пост Евгения Кошевого в Сети.

Отметим, Кошевой уже не впервые озвучивает персонажев мультфильмов. В частности ранее он принимал участие в украинском дубляже мультфильма "Angry Birds в кино 2", подарив свой голос одному из главных персонажей - Чаку.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" примерила образ русалочки, взбудоражив мужа.

Как сообщала Politeka, ЧП случилось с Евгением Кошевым из "Квартал 95" по дороге на работу.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой показал, каким был 14 лет назад и трогательно признался жене в любви.