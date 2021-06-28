Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", вместе с семьей отправился в Грецию, откуда делится яркими кадрами

Евгений Кошевой не только популярный артист студии "Квартал 95", но также отец двоих дочек и муж дизайнера, Ксении, сообщает Politeka.net. Отметим, актер состоит в браке с 2007 года.

Сейчас дружное семейство отдыхает в Греции, где, судя по размещенным кадрам, весело проводит время.

В частности, в одних из последних сторис в Инстаграм Кошевой показал свою супругу в купальнике. Женщина позировала на шезлонге, натянув на одну ногу искусственный хвост русалки.

"Попалась? А я тебе говорил - не уйдешь от меня", - смеясь, произнес Евгений.

"Моя Ариэль", - подписал видео Евгений.

На других кадрах Ксения показала "лайфхак", когда очень хочется стать русалкой, но в один хвост не влазишь. Для этого блондинка натянула на обе ноги по искусственному хвосту и прошлась возле бассейна.

"Ой, как красиво", - со смехом прокомментировал Евгений дефиле своей жены.

Стоит отметить, что Ксения Кошевая похвасталась своей эффектной фигурой в купальнике. Стройная талия, подтянутый животик - звезда выглядит восхитительно, и это несмотря на то, что она родила двоих детей.

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