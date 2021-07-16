Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой рассказал о своей неприятности

Как пишет Politeka.net, артист поделился кадрами в «Сторис» своего Инстаграм.

Не повезло артисту с самого утра. Евгений Кошевой показал, что застрял в лифте и общается с диспетчером.

Устранить неполадку быстро не удалось.

«А что самое обидное в этой ситуации, что соседний то лифт работает. А ты стоишь и слушаешь, как люди едут на работу. Приятно», - сказал артист.

Отметим, Евгений Кошевой не так давно уже застревал в лифте вместе с Юрием Ткачом и Юрием Краповым.

"Ребят, что может быть лучше, чем застрять перед концертом в лифте!", - заявил Кошевой. Затем актер провел камерой и показал растерянных товарищей.

"С хорошей компанией...", - откликнулся Ткач.

Напомним, Евгений Кошевой показал, каким был 14 лет назад и трогательно признался жене в любви.

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