Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой рассказал о своей неприятности
Как пишет Politeka.net, артист поделился кадрами в «Сторис» своего Инстаграм.
Не повезло артисту с самого утра. Евгений Кошевой показал, что застрял в лифте и общается с диспетчером.
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Устранить неполадку быстро не удалось.
«А что самое обидное в этой ситуации, что соседний то лифт работает. А ты стоишь и слушаешь, как люди едут на работу. Приятно», - сказал артист.
Отметим, Евгений Кошевой не так давно уже застревал в лифте вместе с Юрием Ткачом и Юрием Краповым.
"Ребят, что может быть лучше, чем застрять перед концертом в лифте!", - заявил Кошевой. Затем актер провел камерой и показал растерянных товарищей.
"С хорошей компанией...", - откликнулся Ткач.
Напомним, Евгений Кошевой показал, каким был 14 лет назад и трогательно признался жене в любви.
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