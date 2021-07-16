Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой на отдыхе с семьей вызвал бурную реакцию украинцев

Как пишет Politeka.net, семейное фото артиста показал на офицальной странице «Квартала 95» в Интсаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Лето автоматически становится незабываемым, если проводишь его с коханими. Наши красивые Кошевые напоминают, что впереди еще пол-, чтобы запастись яркими впечатлениями с близкими и родными. Ведь неважно где, важно с кем», - подписан снимок.

На фото Кошевой запечатлен с супругой Ксенией и дочерями Варварой и Серафимой. При этом если девочек Кошевого, особенно старшую дочку, щедро осыпали комплиментами, то самому артисту достались не лестные комментарии.

«Прекрасная семья», «Любимый наш Женя, твоя семья это твоя гордость, счастье, они рядом с тобой такие счастливые, чувствуется, что ты достойный муж и папа, очень красивые твои девочки», «Варя уже такая взрослая! Такая миленькая и приятная! Удачи тебе во всём, Варенька», «Варюша так повзрослела похорошела! Кукла», «Варька красотка какая!», «Кто-то догоняет Юзика», «Жека ты поправился», - пишут в пользователи Сети.

Напомним, Евгений Кошевой показал, каким был 14 лет назад и трогательно признался жене в любви.

Как сообщала Politeka, Ткач и Кошевой из «Квартала 95» жестко подшутили над Киркоровым: «Нужно убрать…»

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