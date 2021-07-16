Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой на отдыхе с семьей вызвал бурную реакцию украинцев
Как пишет Politeka.net, семейное фото артиста показал на офицальной странице «Квартала 95» в Интсаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Лето автоматически становится незабываемым, если проводишь его с коханими. Наши красивые Кошевые напоминают, что впереди еще пол-, чтобы запастись яркими впечатлениями с близкими и родными. Ведь неважно где, важно с кем», - подписан снимок.
На фото Кошевой запечатлен с супругой Ксенией и дочерями Варварой и Серафимой. При этом если девочек Кошевого, особенно старшую дочку, щедро осыпали комплиментами, то самому артисту достались не лестные комментарии.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Потап "наехал" на футболиста Зинченко в Турции, фото: "Стащил ключи..."
Победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских: "Ни рыба, ни мясо"
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
«Прекрасная семья», «Любимый наш Женя, твоя семья это твоя гордость, счастье, они рядом с тобой такие счастливые, чувствуется, что ты достойный муж и папа, очень красивые твои девочки», «Варя уже такая взрослая! Такая миленькая и приятная! Удачи тебе во всём, Варенька», «Варюша так повзрослела похорошела! Кукла», «Варька красотка какая!», «Кто-то догоняет Юзика», «Жека ты поправился», - пишут в пользователи Сети.
Напомним, Евгений Кошевой показал, каким был 14 лет назад и трогательно признался жене в любви.
Как сообщала Politeka, Ткач и Кошевой из «Квартала 95» жестко подшутили над Киркоровым: «Нужно убрать…»
Также Politeka писала, что друг Кошевого Юрий Ткач вступил в бой с торговым автоматом, но проиграл: "Это истерика"