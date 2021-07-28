Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал свою дочь на сцене

Популярный артист не только занимается творчеством, но также вместе с женой воспитывает двоих детей, сообщает Politeka.net.

У Кошевого две дочери - 13-летняя Варвара и шестилетняя Серафима. Примечательно, что старшая неоднократно участвовала в различных шоу. В частности, Варвара в 2008 году снималась в "Рассмеши комика", "Голос. Дети", потом "Лиге Смеха" и других.

В этот раз девочка-подросток снялась в "Improv Live Show" вместе с отцом, и удивила пользователей сети своей внешностью. Некоторые поклонники с трудом узнали дочь Кошевого на сцене.

"Блин, помню дочку Кошевого ещё такой маленькой, когда на "Рассмеши комика" выступала. А сейчас такая взрослая стала, капец, как время летит 😦", " Наверно, лучший выпуск !😂 Варя так подросла, и да такая же красивая и милая как мама", " Классная дочка у Жени Кошевого!)", "Смотрел только из-за Вари. Больше не на что", - написали пользователи сети.

Отметим, в конце прошлого года Варя Кошевая рассказала, что ее "травили" в школе из-за того, что она дочь известного артиста. Девочку называли дочерью "клоуна", но она старалась дать отпор всем обидчикам.

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