Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой рассмешил новыми кадрами с младшей дочкой Серафимой
Так, 39-летний юморист, женатый на бывшей танцовщице и дизайнере одежды Ксении Кошевой, души не чает в своих дочерях, которых у него две. В новых "сториз" в Инстаграм артист поделился забавной ситуацией, передает Politeka.net.
Евгений засветил содержимое багажника своего авто: "Нелегалы 😂 и их куратор Симка (так ласково в семье называют 6-летнюю Серафиму, - ред.)
В багажнике лежала куча мягких игрушек, всех мастей и цветов.
"У меня тут поселились в багажнике разноплановые...", - начал было жаловаться Кошевой, когда его перебили.
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"Это всё мои!, - воскликнула его дочка и пригризила пальчиком, - Это все мои друзья!"
Евгений по-доброму рассмеялся, отреагировав на заявление Серафимы.
Родители нечасто показывают проделки младшей дочери в Сети, но иногда не могут устоять от ее "перлов". Недавно она "отожгла" в машине, пока папа был за рулем.
«Мама сейчас будет красоткой! Мы сейчас приедем домой, она поест, потом пойдем на улицу, а потом все – накрасим Вариной (старшая дочь Кошевых, - ред.) косметикой ее! Вот так все будет! Музычку, пожалуйста!», - обратилась она в конце приказным тоном к отцу.
Напомним, жена Кошевого засняла, какие страсти кипят за кулисами "Женского квартала": "Обидно, номер сгорел!"
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