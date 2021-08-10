Ни за что не угадаете

Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой рассмешил новыми кадрами с младшей дочкой Серафимой

Так, 39-летний юморист, женатый на бывшей танцовщице и дизайнере одежды Ксении Кошевой, души не чает в своих дочерях, которых у него две. В новых "сториз" в Инстаграм артист поделился забавной ситуацией, передает Politeka.net.

Евгений засветил содержимое багажника своего авто: "Нелегалы 😂 и их куратор Симка (так ласково в семье называют 6-летнюю Серафиму, - ред.)

В багажнике лежала куча мягких игрушек, всех мастей и цветов.

"У меня тут поселились в багажнике разноплановые...", - начал было жаловаться Кошевой, когда его перебили.

"Это всё мои!, - воскликнула его дочка и пригризила пальчиком, - Это все мои друзья!"

Евгений по-доброму рассмеялся, отреагировав на заявление Серафимы.

Родители нечасто показывают проделки младшей дочери в Сети, но иногда не могут устоять от ее "перлов". Недавно она "отожгла" в машине, пока папа был за рулем.

«Мама сейчас будет красоткой! Мы сейчас приедем домой, она поест, потом пойдем на улицу, а потом все – накрасим Вариной (старшая дочь Кошевых, - ред.) косметикой ее! Вот так все будет! Музычку, пожалуйста!», - обратилась она в конце приказным тоном к отцу.

Напомним, жена Кошевого засняла, какие страсти кипят за кулисами "Женского квартала": "Обидно, номер сгорел!"

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