В сети выложили кадры со съемок нового концерта "Вечернего квартала", куда актриса Елена Кравец пришла на костылях

Как сообщает Politeka.net, недавно юмористическая актриса Елена Кравец сломала палец на ноге, однако дома на больничной сидеть не стала и пришла на съемки нового концерта "Вечернего квартала". На фан-странице в Instagram, посвященной юмористке, опубликовали фото и видео со съемок. На одном из фрагментов есть ролик, в котором коллега Кравец Евгений Кошевой жестко пошутил над травмой актрисы.

Видео начинается с того, что Елена на костылях выходит на сцену, где ее встречает Евгений. Она благодарит за ступеньки, которые помогают ей перемещаться по сцене, а он отметил, что это новые декорации. Когда актриса поприветствовала зрителей, она сразу предупредила, что костыли – это не реквизит.

На это Кошевой начал ее подкалывать, мол, а почему она не "образе": "Почему не в образе? Ну, это не полный образ. Где повязка на глаз, попугай?". На это Кравец парировала: "Друзья значит? Тебе смешно, Женя?". "Да, мне смешно. Ну ладно, давай, рассказывай: Авакова увольнение, твоих рук дело?", - не унимается Кошевой. Однако, похоже, Кравец на такие шутки вовсе не обиделась.

Напомним, Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры.

Как сообщала Politeka, Дочь Елены Кравец поразила чувственным танцем на берегу моря: кадры уже в сети.

Также Politeka писала, что Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там...".