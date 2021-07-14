В Сети показали, где живет звезда "Квартал 95" Елена Кравец

44-летняя юмористка, как и многие другие звезды, решила сбежать от шумного мегаполиса, поселившись на Осокороках в Киеве. Тут же живут певица Наталья Могилевская и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Дом Кравец показали с высоты птичего полета в программе "Викриття", передает Politeka.net.

Первое, что удивляет, насколько аккуратное и тихое местечко выбрала Елена. В поселке всего на 17 участков абсолютно нет заборов, так как территорию надежно охраняют. Деревянные коттеджи утопают в зелени.

Как сообщают журналисты, для использования всех жителей предлагается открытый бассейн с морской водой и причал, где каждому отведено свое одно паркоместо для катера или яхты.

Дом Кравец, ориентировочно на 300 квадратных метров, выполненный из деревянного бруса, стоит в 50 метрах от воды. Тут всегда уютная тень из-за густых деревьев. Во дворе газон и низкое зеленое ограждение.

Ранее внутреннее убранство резиденции Елены уже показывали специализированные сайты о дизайне интерьеров, говорится в сюжете. В гостиной артистки высоченные потолки и массивная люстра, что напоминает ветку с почками. А на втором этаже несколько детских комнат - для двойняшек Кати и Вани, которым уже по пять, и 18-летней старшей дочки Маши.

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