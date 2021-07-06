Дочь Елены Кравец Маша показала новый перемены во внешности в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша живет уже некоторое время отдельно от мамы, ведь в семейном доме стало не хватать места. Елена с мужем начали искать варианты переезда для дочери и родители одной из подруг предложили девочкам жить вместе. Не забывает Маша и о социальных сетях, где делится с фанатами интересным контентом.

На новом сторис Маша показала новую стильную прическу. Красотка была с выпрямленными волосами и двумя маленькими косичками спереди. Девушка снимала себя на телефон, добавив анимацию в кадре в виде крестиков.

На втором стори, которое Маша опубликовала через час, красотка уже біла на фестивале "Атлас", которій проходит в Киеве. В этот момент на одной из цвен выступал украинский певец Constantine, финалист шоу "Голос країни".

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