Дочь Елены Кравец Маша показала новый перемены во внешности в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша живет уже некоторое время отдельно от мамы, ведь в семейном доме стало не хватать места. Елена с мужем начали искать варианты переезда для дочери и родители одной из подруг предложили девочкам жить вместе. Не забывает Маша и о социальных сетях, где делится с фанатами интересным контентом.
На новом сторис Маша показала новую стильную прическу. Красотка была с выпрямленными волосами и двумя маленькими косичками спереди. Девушка снимала себя на телефон, добавив анимацию в кадре в виде крестиков.
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На втором стори, которое Маша опубликовала через час, красотка уже біла на фестивале "Атлас", которій проходит в Киеве. В этот момент на одной из цвен выступал украинский певец Constantine, финалист шоу "Голос країни".
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А еще Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась на новый эксперимент с внешностью
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