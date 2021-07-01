Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец получила серьезную травму

Как передает Politeka.net, звезда появилась в эфире шоу «Твій день», ведущей которого недавно стала. Она вышла на связь с коллегами по скайпу, сообщив, что сломала ногу.

Кравец начала сокрушаться о том, что у нее всегда случаются проблемы - как ни одно, так другое.

"Это такая трагикомедия. Я вообще не знаю, как это могло случиться", - отметила артистка.

По ее словам, она пришла домой и собиралась поесть черешни. Ничего не предвещало беды. В один момент артистка запуталась в своих шелковых широких брюках и очень сильно ударилась о дверной косяк. Кравец отметила, что даже не упала, а лишь ударилась. Уже через 15 минут стало понятно, что нужно ехать в больницу, потому что на ноге появился отек.

Как оказалось, звезда сломала кость под мизинцем. Стоит отметить, что Кравец была в хорошем настроении. Она надеется в скором времени вернуться к работе и даже готова приехать в павильон на костылях.

Напомним, что Кравец выдала, каково ей быть единственной женщиной в "Квартал 95": "Лена, как ты их терпишь?".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла правду о своем состоянии: "Или организм сломается, или...".

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