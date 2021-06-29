Актриса і телеведуча Олена Кравець взяла участь у форумі "Україна 30. Здорова Україна"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Олена Кравець з "Квартал 95 "стала учасницею форуму" Україна 30. Здорова Україна". У своєму спітчі зірка поділилася своїми способами боротьби зі стресом. Знімки з виступу гумористки опублікували на фан-сторінці в Instagram.

За словами Олени, ігнорувати стрес не можна, бо цей стан призводить до вигорання, організм може просто зламатися. Коли зірка це усвідомила, то почала шукати шляхи, як з цим боротися.

"Я роблю собі вихідні, навіть посеред робочого тижня або нічого не планую на вихідні. У мене не буде зустрічей, не буде фотосесій. Я планую побути наодинці без дітей. Я медитую або слухаю музику в авто. Мені здається, що стрес - це сусід, якого не треба нехтувати. Його не варто ігнорувати", - розповіла Кравець.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" засвітила чоловіка-красеня і маленького сина, яких зазвичай не показує: "Татові будні".

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