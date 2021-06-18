Юмористка Елена Кравец рассказала, как ей работается в чисто мужской компании

Долгие годы Кравец - единственная женщина на сцене "Квартал 95". Многие задумываются, каково ей в команде, не обижают ли ее коллеги и как ей все это время удается лавировать между женственностью и "своей пацанкой".

Ответы на эти вопросы дала сама Елена. На ее фан-страничке в Инстаграм опубликовали отрывок из интервью, сопроводив пост ярким фото с премьеры фильма "Слуга народа", передает Politeka.net.

Кравец призналась, что начинала в "Квартал 95", как "свой пацан", но затем позволила себе быть "слабой".

"У меня даже в гардеробе были преимущественно джинсы и рубашки. Понадобилось много лет, чтобы я начала превращаться в девочку внутренне и внешне. Мы вместе с ребятами проходили разные этапы самоидентификации, взрослели. В какой-то момент я поняла, что у меня есть преимущество быть женщиной. Я поняла, что моя сила в возможности иногда быть слабой, давая мужчинам шанс проявить себя. Это, оказывается, так приятно и интересно!", - заявила блондинка.

По словам Елены, ее коллагам-артистам тоже пришлось перевоспитаться - не ругаться при ней и не курить в автобусе во время гастролей.

"Сейчас они даже рассчитывают время нашего приезда в другой город, чтобы я в отеле успела привести себя в порядок, а не сразу на концерт ехала", - добавила она.

Пользователи с жаром обсудили пост:

"Что "свой пацан", что женственная, одинаково прекрасна😍❤️. И так хорошо, что коллектив настолько слаженный и дружный, это дорогого стоит🙌"

"Искренность в Глазах, и Всё Хорошо!"

"Лена, как ты их терпишь они же тебе проходу не дают. Женщина единственная на сцене. Эгоисты, они на руках тебя носить должны. Взвалили всё на хрупкие женские плечи. А ты как воспитательница в детском саду смотришь за всеми. Хвала тебе👏"

Напомним, Кравец из «Квартал 95» рассекретила свою новую работу, поделившись впечатлениями

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