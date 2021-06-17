Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", вспомнила своей работе на проекте

Елена ведет закрытый образ жизни и держится подальше от внимания поклонников, избегая различных сплетен. Сейчас артистка много времени уделяет собственным проектам, личной жизни, заботится о детях, но не отказывается от интервью.

Многое из ответов звезды цитируют на фан-аккаунтах Елены, сопровождая посты различными кадрами и восхищаясь ее красотой и мудростью. Одной из таких цитат стало обращение о женской конкуренции и поддержке в профессии.

«В Студии «Квартал 95» конкуренции среди женщин нет, хотя их много в команде. Мы за многие годы привыкли друг к другу. Потому что делаем одно общее дело: мы — на сцене, а они, та часть огромного айсберга, которую не видно, но она важна, — за кулисами.

В “Женском Квартале” не было конкуренции, во всяком случае я ее не замечала. Я видела, что каждая переживала, сколько будет у нее ролей, как она проявится. Я девчонок очень люблю, они крутые и талантливые. И вообще, в “Женском Квартале” сумасшедшая энергетика и особое электричество. Мне кажется, это чувствуют зрители.

Сейчас я стала частью команды нового шоу. Я волнуюсь, потому что нет опыта работы в прямом эфире. Но атмосфера, которую я успела прочувствовать, мне уже нравится» - делилась мыслями звезда.

Как известно, Кравец стала популярной актрисой благодаря проектам "Квартал 95". Звезда не так давно покинула "Женский квартал", а после этого объявила, что будет ведущей в шоу с прямым эфиром "Твой день".

На одной из фан-страничек в Инстаграм также цитируют ее новое интервью.

"Я бы хотела видеть украинское телевидение более гибким и открытым к новому.Мне бы хотелось, чтобы украинское телевидение создавалось и работало для разного зрителя, учитывало многообразие вкусов и развивалось, предлагало новые точки зрения и форматы, воспитывало эстетически и культурно. Сегодня ситуация такая: зритель, который не смотрит телевизор, является потребителем другого контента — и по качеству, и по смыслу, и по форме — в интернете", - пишет автор поста.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» рассекретила свою новую работу, поделившись впечатлениями

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