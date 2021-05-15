Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала о своей работе в Макдональдсе
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились в Инстаграм 44-летней звезды.
Кравец спросили об этом этапе жизни на одном мероприятии, и она обо всем рассказала.
«Весь Кривой Рог был обклеен такими красными постерами: «Макдональдс открывается в твоем городе, приходи». И там внизу так, под звездочкой «Зарплата – 900 гривен». В 2000-м году, когда я в банке получала 250 гривен, обещание в 900 гривен – это состояние, у меня отец на комбинате 600 гривен получал. 900 гривен в Макдональдсе – я иду», - говорила звезда.
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Кравец призналась, что получить эту работу было нелегко.
«Я пошла, там был очень сложный отбор, очень долгий, много этих всех ступеней. Где-то интервью на английском. Где-то на русском. В общем, пять кругов ада нужно было пройти, чтобы выбрать 5 человек из тех тысяч, которые пришли по объявления. И вот два года и проработала в Макдональдсе, но я не была директором», - поделилась артистка.
Отметим, в СЕти как-то показывали фото Елены Кравец того периода. На снимках юная Елена запечатлена в форме работников популярного фастфуда.
Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" показала редкие кадры с отцом и младшими братом и сестрой: "Чилим!"
Также Politeka писала, что Елену Кравец и Яму после смены работы теперь можно увидеть в метро: "Покупаем жетончики".