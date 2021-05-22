Звезда "Квартал 95" Елена Кравец в ярком образе нарвалась на комплименты

44-летняя юмористка наряду с другими звездами решила отметить День вышиванки, примерив роскошное платье, передает Politeka.net.

На одной из фан-страничек актрисы в Инстаграм опубликовали ее архивное фото, сделанное еще до недавних преображений. Как известно, Кравец покинула "Женский квартал", засветившись в новом шоу "Твой день" на телеканале "1+1". Она решила сменить не только род деятельности, но и прическу, подстригшись "под мальчика".

На опубликованном фото Елена, еще с длинными локонами, позировала в платье-вышиванке, выполненной из прозрачной ткани и украшенной цветами. Звезда скрестила руки на груди, прикрыв белый лифчик, видневшийся сквозь тонкую ткань. Дополнил лук в украинском стиле пышный венок на голове.

"Такая красивая фотография!😍 @lennykravets 🌼🙌 #еленакравец #95квартал", - говорится в подписи.

Публика с восторгом кинулась комментировать увиденное. Не устоял даже ведущий Юрий Горбунов, поставив "лайк".

"Такое красивое фото, такой прекрасной украинки😍. любим безмежно😍❤️"

"Леночка, мы Вас очень любим, уважаем, восторгаемся Вами, просто Неподрожаемая❤️🔥Яркая Звёздочка😍"

"Охриненная вышиванка!!!"

"Леночка, шикарно и непревзойденно. Все-таки наши женщины самые красивые на ЗЕМЛЕ❤️"

"Лена ты супер очень красивая украиночка"

Ранее мы рассказывали, в Сети горячо обсуждают новую стрижку Кравец. Стоит отметить, не всем она понравилась. Некоторые заявляют, что слишком короткие волосы прибавили Елене возраста: "👎 постарела с такой причёской на лет 5"; "Стала хуже, как мальчик"; "Стала очень простая"; "Было лучше, выглядит как старуха".

Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" показала редкие кадры с отцом и младшими братом и сестрой: "Чилим!"

Также Politeka писала, что Елену Кравец и Яму после смены работы теперь можно увидеть в метро: "Покупаем жетончики".