Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец порадовала поклонников новыми кадрами

Кравец рожала трижды - в 2003 году она стала мамой дочери, Марии, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерины, пишет Politeka.net.

Сейчас красотка снова появилась с округлившимся животом, что не может не удивлять. Звезда была в длинном платье для беременных на сцене. Как оказалось, в таком виде украинская знаменитость разыгрывала сценку вместе с коллегами Евгением Кошевым и Юрием Ткачом.

На сцене "кипели страсти" между ревнивым мужем в исполнении Кошевого и доктором - Ткачем.

Судя по видео, супруг был неприятно удивлен, ведь его ребенок сильно похож на врача. А Елена начала "разнимать" обоих.

"Мужчины, пожалуйста, возьмите себя в руки! Рядом с вами беременная женщина. И вообще, что вы так напряжены? Мне кажется, нам всем нужно немного расслабиться", - заявила Кравец.

Напомним, Елена Кравец родилась в 1977 году в семье металлурга и экономиста. Будущая звезда начинала свой путь с участия в команде КВН. С 1998 года артистка выступает в "Квартал 95".

Известно, что в 2018 году артистка основала и возглавила развлекательный телепроект «Женский квартал» студии «Квартал 95», а в 2021 - она вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время.

Артистка активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 92,2 тысячи пользователей сети.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" показала редкие кадры с отцом и младшими братом и сестрой: "Чилим!"

Также Politeka писала, что Елену Кравец и Яму после смены работы теперь можно увидеть в метро: "Покупаем жетончики".