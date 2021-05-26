Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец наконец-то рассказала, где теперь будет работать

Как пишет Politeka.net, недавно известная украинская юмористка заявила, что в скором времени украинцы увидят ее в новой роли. В последние годы Елена стала чаще пробовать себя в новых ролях, пытаясь творить не только в рамках проектов «Квартал 95». Она устраивала литературные чтение, записывала песню с Сергеем Бабкиным и даже основала «Женский квартал», чтобы шутить на женские темы.

Теперь же Елена решила попробовать себя в новом амплуа, о котором рассказала поклонникам в Инстаграм.

«Немного с опозданием пришла новость.. простите, дорогие зрители. Только вышла из эмоциональной комы по поводу запуска и премьеры проекта «Твой день» @tviyden_official и сразу пишу!) От души благодарю @1plus1_ua и лично @yegorgordeev и @julia_zhma за возможность быть частью крутой творческой команды и попробовать себя в новой роли! Прямой эфир - это вам не шутки!)) Это настоящий профессиональный вызов для меня, а я соскучилась по ним!», - отметила Кравец.

Актриса добавила, что будет выходить в прямой эфир по четвергам.

«Такая стильная», «Ты как всегда великолепна, очаровательна, и мегасимпатична», «Красавица», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме...".

А еще Politeka писала, что "беременной" Елене Кравец пришлось разнимать Евгения Кошевого и Ткача: "Возьмите себя в руки!".

Также Politeka сообщала, что Кравец из «Квартал 95» призналась, почему стала работать в Макдональдсе: «Пять кругов ада…».