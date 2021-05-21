Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець порадувала шанувальників новими кадрами

Кравець народжувала тричі - у 2003 році вона стала мамою дочки, Марії, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерини, пише Politeka.net.

Зараз красуня знову з'явилася з кругленьким животом, що не може не дивувати. Зірка була в довгій сукні для вагітних на сцені. Як виявилося, в такому вигляді українська знаменитість розігрувала сценку разом з колегами Євгеном Кошовим і Юрієм Ткачем.

На сцені "кипіли пристрасті" між ревнивим чоловіком у виконанні Кошового і доктором - Ткачом.

Судячи з відео, чоловік був неприємно здивований, адже його дитина сильно схожа на лікаря. А Олена почала "рознімати" обох.

"Чоловіки, будь ласка, візьміть себе в руки! Поруч з вами вагітна жінка. І взагалі, що ви так напружені? Мені здається, нам всім потрібно трохи розслабитися", - заявила Кравець.

Нагадаємо, Олена Кравець народилася у 1977 році в родині металурга й економіста. Майбутня зірка починала свій шлях з участі в команді КВК. З 1998 року артистка виступає в "Квартал 95".

Відомо, що у 2018 році артистка заснувала й очолила розважальний телепроект «Жіночий квартал» студії «Квартал 95», а у 2021 - вона увійшла в топ-100 успішних жінок України за версією журналу Новое время.

Артистка активно веде сторінку в Instagram. Зараз на неї підписані 92,2 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....».

Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" показала рідкісні кадри з батьком і молодшими братом і сестрою: "чилім!"

Також Politeka писала, що Олену Кравець і Яму після зміни роботи тепер можна побачити в метро:"купуємо жетончики".