Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про свою роботу в Макдональдсі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram 44-річної зірки.

Кравець запитали про цей етап життя на одному заході, і вона про все розповіла.

"Весь Кривий Ріг був обклеєний такими червоними постерами: "Макдональдс відкривається в твоєму місті, приходь". І там внизу так, під зірочкою "Зарплата-900 гривень". У 2000 – му році, коли я в банку отримувала 250 гривень, обіцянка в 900 гривень-це стан, у мене батько на комбінаті 600 гривень отримував. 900 гривень в Макдональдсі - я йду», - говорила зірка.

Кравець зізналася, що отримати цю роботу було нелегко.

«Я пішла, там був дуже складний відбір, дуже довгий, багато цих всіх ступенів. Десь інтерв'ю англійською. Де-то російською. Загалом, п'ять кіл пекла потрібно було пройти, щоб вибрати 5 чоловік з тих тисяч, які прийшли по оголошення. І ось два роки і пропрацювала в Макдональдсі, але я не була директором», - поділилася артистка.

Відзначимо, в мережі якось показували фото Олени Кравець того періоду. На знімках юна Олена відображена у формі працівників популярного фастфуду.

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