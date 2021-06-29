Актриса и телеведущая Елена Кравец приняла участие в форуме "Украина 30. Здоровая Украина"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Елена Кравец из "Квартал 95" стала участницей форума "Украина 30. Здоровая Украина". В своем спитче звезда поделилась своими способами борьбы со стрессом. Снимки с выступления юмористки опубликовали на фан-странице в Instagram.
По словам Елены, игнорировать стресс нельзя, так как это состояние приводит к выгоранию, организм может просто сломаться. Когда звезда это осознала, то начала искать пути, как с этим бороться.
"Я делаю себе выходные, даже посреди рабочей недели или ничего не планирую на выходные. У меня не будет встреч, не будет фотосессий. Я планирую побыть наедине без детей. Я медитирую или слушаю музыку в авто. Мне кажется, что стресс – это сосед, которого не надо пренебрегать. Его не стоит игнорировать", - рассказала Кравец.
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Напомним, Кравец из "Квартал 95" засветила мужа-красавца и маленького сына, которых обычно не показывает: "Папины будни".
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