Актриса и телеведущая Елена Кравец приняла участие в форуме "Украина 30. Здоровая Украина"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Елена Кравец из "Квартал 95" стала участницей форума "Украина 30. Здоровая Украина". В своем спитче звезда поделилась своими способами борьбы со стрессом. Снимки с выступления юмористки опубликовали на фан-странице в Instagram.

По словам Елены, игнорировать стресс нельзя, так как это состояние приводит к выгоранию, организм может просто сломаться. Когда звезда это осознала, то начала искать пути, как с этим бороться.

"Я делаю себе выходные, даже посреди рабочей недели или ничего не планирую на выходные. У меня не будет встреч, не будет фотосессий. Я планирую побыть наедине без детей. Я медитирую или слушаю музыку в авто. Мне кажется, что стресс – это сосед, которого не надо пренебрегать. Его не стоит игнорировать", - рассказала Кравец.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" засветила мужа-красавца и маленького сына, которых обычно не показывает: "Папины будни".

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