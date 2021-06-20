Украинская актриса Лена Кравец, звезда студии "Квартал 95", показала, как муж проводит время с сыном
Как пишет Politeka.net, Елена Кравец прославилась благодаря проектам студии "Квартал 95". Красотка не очень любит публичность и довольно редко показывает своего супруга и сына. Но в День отца звезда решила продемонстрировать фанатам, как проходят будни у мужа.
На кадрах, которые Лена опубликовала в сторис Инстаграм, Сергей (так зовут мужа), сидел и играл на гитаре, а ребенок стоял у холодильника. После этого малыш подошел к отцу и попытался вместе с ним поиграть на гитаре.
"Папины будни. С днем отца, папашки. Оставайтесь в пямяти своих детей добрыми и сильными. И пусть они хотят быть похожими на вас... И пока они учатся у вас - учитесь у них", - написала Лена.
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Сообщалось, что известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", рассказала о трудностях своего пути.
Елена Кравец отметила, что хотела учиться на актрису после школы, но мама не поддержала такое ее стремление.
«Я хотела быть актрисой, поступить во ВГИК, в театральное училище имени Бориса Щукина или школу-студию МХАТ. В 16 лет мама не пустила поступать в Питер и Москву. Это был 1993 год – разруха, никакой стабильности и совершенно другая страна. Родители переживали и далеко меня отпускать не хотели», - отметила она.
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