Украинская актриса Лена Кравец, звезда студии "Квартал 95", показала, как муж проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец прославилась благодаря проектам студии "Квартал 95". Красотка не очень любит публичность и довольно редко показывает своего супруга и сына. Но в День отца звезда решила продемонстрировать фанатам, как проходят будни у мужа.

На кадрах, которые Лена опубликовала в сторис Инстаграм, Сергей (так зовут мужа), сидел и играл на гитаре, а ребенок стоял у холодильника. После этого малыш подошел к отцу и попытался вместе с ним поиграть на гитаре.

"Папины будни. С днем отца, папашки. Оставайтесь в пямяти своих детей добрыми и сильными. И пусть они хотят быть похожими на вас... И пока они учатся у вас - учитесь у них", - написала Лена.

Сообщалось, что известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", рассказала о трудностях своего пути.

Елена Кравец отметила, что хотела учиться на актрису после школы, но мама не поддержала такое ее стремление.

«Я хотела быть актрисой, поступить во ВГИК, в театральное училище имени Бориса Щукина или школу-студию МХАТ. В 16 лет мама не пустила поступать в Питер и Москву. Это был 1993 год – разруха, никакой стабильности и совершенно другая страна. Родители переживали и далеко меня отпускать не хотели», - отметила она.

Напомним, Кравец выдала, каково ей быть единственной женщиной на сцене "Квартал 95"

А еще Politeka писала, что Елена Кравец откровенно высказалась о соперничестве в "Женском квартале"

Также Politeka сообщала, что Елена Кравец взбунтовалась против родителей, не пустили ее в Москву



