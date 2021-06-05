Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец засияла от счастья рядом со своим мужем Сергеем

Как передает Politeka.net, Сергей Кравец признался в любви Елене, когда ему было лишь 18 лет. Спустя пять лет отношений пара узаконила брак. Сегодня их семья служит примером для подражания, ведь вместе они уже больше 20 лет.

Несмотря на столь гармоничные отношения, муж Елены довольно редко появляется в сети. Их совместные фото – большая редкость. Поэтому каждый новый снимок вызывает настоящий ажиотаж.

На этот раз родителей засветила старшая дочка пары Мария. Она опубликовала у себя в Инстаграм видео, на котором 44-летняя Елена и Сергей шагали рука об руку. Парочка была стильно одета. Их наряды удачно дополняли образы друг друга. На Елене был полосатый свитшот и зеленый брючный костюм. Сергей тоже надел полосатый свитшот другого цвета.

Ранее мы писали, что Елена Кравец рассказала о своей работе в Макдональдсе. По словам звезды, когда в Кривом Рогу, где она жила, открывали этот ресторан, она пошла на собеседование. Два года будущая звезда проработала в Макдональдсе.

Напомним, что "беременной" Елене Кравец пришлось разнимать Евгения Кошевого и Ткача: "Возьмите себя в руки!".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" в прямом эфире смогла удивить украинцев, кадры: "Задела, просто слов нет".

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» рассекретила свою новую работу, поделившись впечатлениями: «Это вызов для меня…».