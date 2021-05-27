Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", дебютировала в новом проекте
Как пишет Politeka.net, Елена Кравец стала популярной актрисой благодаря проектам "Квартал 95". Звезда не так давно покинула "Женский квартал", а после этого объявила, что будет ведущей в шоу с прямым эфиром "Твой день". И вот долгожданный первый эфир прошел, о чем сразу написали на одной из фан-страничек в Инстаграм.
"Поздравляем Елену с первым прямым эфиров в шоу "Твой День"
Делитесь впечатлениями в комментариях, правда это было невероятно ?!
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А если вы еще не видели, то все части уже есть на ютуб-канале", - написано под публикацией.
На фото, которые добавлены были в публикацию, Елена была в полосатой кофте и со стильными серьгами. Девушка смеялась, впечатляя белоснежной улыбкой.
Фанаты, включая дочь Кравец, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Где ты - там всегда круто! интересно", "Видела все, такую актуальную тему Елена задела, просто слов нету. Человек глубина, человек душа, человек позитив, Елена Кравец, сделала этот эфир невероятно дружественным и теплым. Шикарно, уже жду еще", "Леночка, ты красотка", "Чем бы Лена не занималась улыбка всегда с ней".
Напомним, Кравец из «Квартал 95» рассекретила свою новую работу, поделившись впечатлениями
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