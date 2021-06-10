Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", рассказала о трудностях своего пути

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась откровением со своими фолловерами в Инстаграм.

Елена Кравец отметила, что хотела учиться на актрису после школы, но мама не поддержала такое ее страмление.

«Я хотела быть актрисой, поступить во ВГИК, в театральное училище имени Бориса Щукина или школу-студию МХАТ. В 16 лет мама не пустила поступать в Питер и Москву. Это был 1993 год – разруха, никакой стабильности и совершенно другая страна. Родители переживали и далеко меня отпускать не хотели», - отметила она.

В итоге Кравец поступила в Криворожский экономический институт Киевского института народного хозяйства на специальность финансиста-экономиста.

«Мама сказала: “Получи нормальное образование, а потом можешь заниматься, чем хочешь”», - поделилась артистка.

Кравец довольно четко представляла свою будущую работу, о чем и заявилв родительнице.

«Я выпалила, что хочу работать с друзьями, выступать на сцене, чтобы было весело, много путешествовать, чтобы меня показывали по телевизору. Конечно, она сказала: “Такой профессии нет!” А я ответила: “А я найду!” И нашла. Получается, в тот момент я отправила в небесную канцелярию четко сформулированный запрос», - отметила Елена.

Также она поделилась еще одной показательной историей.

«Мы с мамой смотрели фестиваль КВН в Сочи. И я сказала, что буду там. Мама ответила: “Где, Ленчик, в телевизоре?” “На фестивале, на этой сцене буду”, — сказала я. “Хорошо, что ты такая мечтательница. Мечтай”, — ответила мама», - рассказала артистка.

По ее словам, родители считали, что юмор — это несерьезно и что деньги он приносит смешные, но со временем ей удалось их переубедить.

«Мы с мужем свадьбу сыграли за собственные деньги и жили за собственные деньги. Когда родители увидели, что наше увлечение — не пустой звук и важное для нас дело, они приняли наш выбор», - рассказала Елена Кравец.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» рассекретила свою новую работу, поделившись впечатлениями.

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