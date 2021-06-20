Українська актриса Олена Кравець, зірка студії "Квартал 95", показала, як чоловік проводить час з сином

Як пише Politeka.net, Олена Кравець прославилася завдяки проектам студії"Квартал 95". Красуня не дуже любить публічність і досить рідко показує свого чоловіка і сина. Але в День батька зірка вирішила продемонструвати фанатам, як проходять будні у чоловіка.

На кадрах, які Олена опублікувала в сторіс Instagram, Сергій (так звуть чоловіка), сидів і грав на гітарі, а дитина стояла біля холодильника. Після цього малюк підійшов до батька і спробував разом з ним пограти на гітарі.

"Татові будні. З Днем батька, татусі. Залишайтеся в пям'яті своїх дітей добрими і сильними. І нехай вони хочуть бути схожими на вас... І поки вони вчаться у вас-Вчіться у них", - написала Олена.

Повідомлялося, що відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", розповіла про труднощі свого шляху.

Олена Кравець зазначила, що хотіла вчитися на актрису після школи, але мама не підтримала таке її прагнення.

"Я хотіла бути актрисою, вступити до ВДІКу, в театральне училище імені Бориса Щукіна або школу-студію МХАТ. У 16 років мама не пустила вступати в Пітер і Москву. Це був 1993 Рік-розруха, ніякої стабільності і зовсім інша країна. Батьки переживали і далеко мене відпускати не хотіли", - зазначила вона.

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