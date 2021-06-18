Гумористка Олена Кравець розповіла, як їй працюється в чисто чоловічій компанії

Довгі роки Кравець - єдина жінка на сцені "Квартал 95". Багато хто замислюється, як їй у команді, чи не ображають її колеги і як їй весь цей час вдається лавірувати між жіночністю і "своєю пацанкою".

Відповіді на ці питання дала сама Олена. На її фан-сторінці в Instagram опублікували уривок з інтерв'ю, супроводивши пост яскравим фото з прем'єри фільму "Слуга народу", передає Politeka.net.

Кравець зізналася, що починала в "Квартал 95", як "свій пацан", але потім дозволила собі бути "слабкою".

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"У мене навіть в гардеробі були переважно джинси і сорочки. Знадобилося багато років, щоб я почала перетворюватися в дівчинку внутрішньо і зовні. Ми разом із хлопцями проходили різні етапи самоідентифікації, дорослішали. У якийсь момент я зрозуміла, що у мене є перевага бути жінкою. Я зрозуміла, що моя сила в можливості іноді бути слабкою, даючи чоловікам шанс проявити себе. Це, виявляється, так приємно і цікаво!", - заявила блондинка.

За словами Олени, її колагам-артистам теж довелося перевиховатися - не лаятися при ній і не курити в автобусі під час гастролей.

"Зараз вони навіть розраховують час нашого приїзду в інше місто, щоб я в готелі встигла привести себе в порядок, а не відразу на концерт їхала", - додала вона.

Користувачі з жаром обговорили пост:

"Що "свій пацан", що жіночна, однаково прекрасна❤️. І так добре, що колектив настільки злагоджений і дружний, це дорогого коштує🙌"

"Щирість в очах, і все добре!"

"Олена, Як ти їх терпиш вони ж тобі проходу не дають. Жінка єдина на сцені. Егоїсти, вони на руках тебе носити повинні. Звалили все на тендітні жіночі плечі. А ти як вихователька в дитячому садку дивишся за всіма. Хвала тобі👏"

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