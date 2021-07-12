Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", показала, как готовилась к номеру
Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является популярной украинской актрисой, став очень известной после проектов "Квартал 95". Сейчас девушка снимается в проекте "Твой день". Красотка настолько известна, что украинцы создают фан-странички в Инстаграм, где делятся интересными фото и видео Елены.
На фото, которое появилось в одной из таких групп, Елена была в костюме, позируя рядом с неизвестным брюнетом. Парочка разбиралась с косой, которую Кравец обычно использует, чтобы пародировать Юлию Тимошенко.
Фанаты поставили чуть более 200 лайков и написали комментарии:
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Отметим, что Елена Кравец недавно сломала ногу. Девушка на последнем эфире "Твой день" рассказала о травме, которую получила из-за широких штанов.
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