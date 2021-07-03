Актриса студии "Квартал 95" и телеведущая Елена Кравец рассказала о своем состоянии после травмы

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Елене Кравец, опубликовали запись эфира программы "Твій день", ведущей которой недавно стала актриса. Правда, звезда сейчас дома из-за травмы – она сломала кость на ноге и с гипсом выла в эфир по скайпу.

Елена поделилась, что травму получила очень комично – запуталась в широких домашних штанах и сильно ударилась о косяк, при этом даже не упала. Однако, ей пришлось обратиться к врачам и даже наложить гипс на травмированную ногу. Актриса выглядит очень веселой и жизнерадостной даже несмотря на то, что вскоре ей придется передвигаться на костылях. Она пообещала даже прийти на работу с гипсом и костылями.

При этом, Кравец называет эту ситуацию кармической: "Это вообще, я не понимаю… Это что-то кармическое. Нужно очень быстро бежать по жизни, наверное, чтобы тебя немножко замедлили, остановили", - говорит актриса.

Поклонники в комментариях к видео начали желать Лене скорейшего выздоровления и подбадривать ее теплыми словами: "Ленчик, выздоравливай", "Леночка, скорейшего выздоровления", "Выздоравливайте", "Леночка, выздоравливай, удачи", "Здоровья, Леночка!".

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" рассказала правду о своем состоянии: "Или организм сломается, или...".

Также мы сообщали, что Дочь Кравец из "Квартал 95" показала редкое фото с отцом: как развлекается звездное семейство.