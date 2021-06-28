Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец, Мария, показала, как проводит время с отцом
Кравец рожала трижды - в 2003 году она стала мамой дочери, Марии, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерины, пишет Politeka.net. Старшая дочь уже ведет довольно самостоятельный образ жизни, в том числе, развивая свой аккаунт в Инстаграм.
Сейчас на страницу девушки подписаны 14,6 тысячи пользователей сети, на которых она редко балует интересными кадрами.
В этот раз в своем стори девушка показала, как проводит время с отцом, Сергеем. Оба занимались САП-серфингом.
Отец Маши сидел на доске с веслом, а она - позади подняла руку и улыбнулась в камеру.
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Фото не собрало лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в стори нет такой возможности.
Отметим, Елена и Сергей Кравец поженились 21 сентября 2002 года. В одном из интервью артистка призналась, что оба решили сыграть свадьбу, узнав о беременности. По словам Елены, на свадьбе присутствовало 120 гостей, которых влюбленные пригласили на собственные деньги, заработанные на гастролях.
По тем временам пара потратила на свадьбу две тысячи долларов, что считалось серьезной суммой.
К слову, Сергей Кравец - бывший исполнительный продюсер студии «95 квартал».
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