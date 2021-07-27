Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец впечатлила забегом на костылях

Как сообщает Politeka.net, недавно Кравец сломала ногу, в результате чего вынуждена ходить в гипсе. Как призналась актриса, она запуталась в собственных широких штанах и больно ударилась пяткой о дверной косяк. Несмотря на травму, Елена продолжает работать и принимать участие в съемках.

На свежих видео, которые опубликовал в Инстаграм ее коллега Евгений Кошевой, Елена в вышиванке и на костылях устроила настоящий забег на стадионе. Судя по видео, все кварталовцы принимали участие в съемках, приуроченных ко Дню независимости Украины. Елена устроила забег, а коллеги послушно следовали за ней. Закончилось все тем, что Степан Казанцев перегнал артистку, вырвав у нее из рук костыль. Все актеры рассмеялись и продолжили веселиться.

«У нас Ленка убежала. Но эстафетная палочка нашла своего героя», - подписал видео Кошевой.

Напомним, что Кравец появилась на сцене после несчастного случая, удивив внешним видом: "Леночка…".

Как сообщала Politeka, покалеченная Кравец призналась, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там...".

Также Politeka писала, что Кравец показала, как выросли ее младшие детки: фото первого юбилея.