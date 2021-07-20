Зірка показала, що влаштувала для них

Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, показала своїх малюків

Відомо, що Олена Кравець - багатодітна мама, пише Politeka.net. Зірка у 2003 році народила дочку, Марію, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерину.

Артистка нерідко хвалиться своїми малюками в Інстаграм. Цього разу Кравець показала, як діти відсвяткували свій перший ювілей - п'ять років.

Кравець показала дітлахів у ванній, коли маленький Ваня співав пісню Dabro "Юність".

"Такі пісні в перший ювілей", - написала Кравець.

Пізніше зірка пригощала малюків тортом.

На дитяче свято прийшли аніматори в різних костюмах. Видно, що Ваня і Катя були задоволені.

Також дітлахи самі приміряли яскраві костюми.

Артистка погодувала дітей ще одним тортиком.

На свіжому фото Олена похвалилася своїми чадами вранці. Синок вбрався в костюм динозавра, а дочка - перетворилася на справжню принцесу.

"Ранок після дня народження в 5 років виглядає ось так, якщо що...)", - написала Кравець.

Зазначимо, Олена Кравець замужем за колишнім виконавчим продюсером студії "Квартал 95", Сергієм, з 2002 року.

Подружжя вирішило стати батьками вдруге, коли їх дочці було 13 років. За словами артистки, коли чоловік дізнався, що буде двійня, він дуже зрадів.

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