Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец восхитила поклонников своим поступком

Известная юмористка продолжила работу, несмотря ни на что, пишет Politeka.net. Поклонники осыпали звезду словами поддержки и восхищения.

Как оказалось, у Елены Кравец произошло несчастье - она сломала ногу, но при этом продолжила работу. Звезда вышла на сцену "Вечернего Квартала" с гипсом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Известно, что беда с юмористкой случилась несколько недель назад. Теперь артистка ходит на костылях.

"Восхищаюсь, @lennykravets!👏 немножко спойлеров со съемок👀", - написали авторы поста.

Публикации быстро собрали много лайков и комментариев.

"Крутой концерт👍👍👍🤣🤩🥰 спасибочки актерам 95 за яркое 🔥🔥🔥шоу, соскучилась♥️😘🥰 Леночка, скорейшего выздоровления!!! Ну его нафиг эти брюки", "Восхищалась, восхищаюсь и буду захоплюватись😍😍😍. Лучшая 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️💕💕💕", "Аленка 😍😍😍, люблю за красоту, искренность, подлинность, харизму и невероятную силу ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Елена Кравец рассказала, что травмировалась, запутавшись в собственных широких шелковых брюках. Актриса споткнулась и ударилась об косяк двери своего дома.

Напомним, "беременной" Елене Кравец пришлось разнимать Евгения Кошевого и Ткача

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