Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец показала свою ногу после перелома
Как передает Politeka.net, снимок артистка показала на своей странице в Инстаграм.
Видно, что гипс уже сняли. А вместо него на ноге появилась оригинальная желтая повязка.
«Когда врач – художник…» - подписала кадр Кравец.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Осадчая преподала урок, как из гадкого утенка превратиться в лебедя: кадры "до" и "после"
Стрельба прогремела на курорте в Карпатах, есть раненые: первые подробности ЧП
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
Напомним, Елена Кравец сломала ногу 30 июня. Знаменитость призналась, что получила такую травму в своей квартире буквально на ровном месте, просто сильно ударившись об косяк.
"Это такая трагикомедия! Я вообще не понимаю, как это могло случиться вчера. Ничего не предвещало беды. Я пришла домой, накупила себе черешни, и планировала заняться делами. И просто я запуталась в собственных широких шелковых штанах. Споткнулась и ударилась об косяк двери", - говорила ранее Кравец.
Напомним, подруга Елены Кравец раскрыла обратную сторону дружбы со звездой: "Будьте готовы к тому, что..."
Как сообщала Politeka, роскошную резиденцию Елены Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и..."
Также Politeka писала, какое образование у Потапа, Кравец из "Квартал 95", Монатика и других звезд: неожиданные профессии.