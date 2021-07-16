Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец показала свою ногу после перелома

Как передает Politeka.net, снимок артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Видно, что гипс уже сняли. А вместо него на ноге появилась оригинальная желтая повязка.

«Когда врач – художник…» - подписала кадр Кравец.

Напомним, Елена Кравец сломала ногу 30 июня. Знаменитость призналась, что получила такую травму в своей квартире буквально на ровном месте, просто сильно ударившись об косяк.

"Это такая трагикомедия! Я вообще не понимаю, как это могло случиться вчера. Ничего не предвещало беды. Я пришла домой, накупила себе черешни, и планировала заняться делами. И просто я запуталась в собственных широких шелковых штанах. Споткнулась и ударилась об косяк двери", - говорила ранее Кравец.

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