Не все украинские звезды изначально хотели стать популярными, у некоторых из них были вполне обычные профессии

В сети решили вспомнить, на кого учились знаменитости, пишет Politeka.net. В частности, как оказалось, украинский рэпер и продюсер Потап мог бы стать учителем физкультуры, не связав жизнь со сценой.

Звезда "Квартал 95" Елена Кравец училась на финансиста, но игры в КВН ее увлекли настолько, что сейчас ее лицо одно из самых узнаваемых в Украине.

Маша Ефросинина могла бы работать лингвистом, но сейчас она известная телеведущая, а также блогерша.

Дима Монатик сейчас сверхпопулярный певец и танцор, но на самом деле он юрист. Участие в различных проектах и талант помогли прославиться исполнителю.

Украинская рэперша Alyona Alyona прежде чем стать популярной, работала воспитательницей, а также получила образование психолога.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук по образованию физик и экономист.

Исполнитель Артем Пивоваров, который также сам сочиняет песни, на самом деле эколог.

За полчаса пост в группе "ЖВЛ" получил более 600 лайков и много комментариев.

"По поводу Потапа -все было предсказуемо :)", "Эколог, а так и не сказать😮", "Где Тину потеряли?", - написали пользователи сети.

Напомним, что Alyona Alyona в одном купальнике устроила шоу на детской площадке

А еще Politeka писала, что Потап с известными футболистами и горячими девушками загулял в Турции

Также Politeka сообщала, что судья "Голосу країни" Монатик и Вера Брежнева снова вместе, Ефросинина в полуобмороке