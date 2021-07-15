Не все украинские звезды изначально хотели стать популярными, у некоторых из них были вполне обычные профессии
В сети решили вспомнить, на кого учились знаменитости, пишет Politeka.net. В частности, как оказалось, украинский рэпер и продюсер Потап мог бы стать учителем физкультуры, не связав жизнь со сценой.
Звезда "Квартал 95" Елена Кравец училась на финансиста, но игры в КВН ее увлекли настолько, что сейчас ее лицо одно из самых узнаваемых в Украине.
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Маша Ефросинина могла бы работать лингвистом, но сейчас она известная телеведущая, а также блогерша.
Дима Монатик сейчас сверхпопулярный певец и танцор, но на самом деле он юрист. Участие в различных проектах и талант помогли прославиться исполнителю.
Украинская рэперша Alyona Alyona прежде чем стать популярной, работала воспитательницей, а также получила образование психолога.
Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук по образованию физик и экономист.
Исполнитель Артем Пивоваров, который также сам сочиняет песни, на самом деле эколог.
За полчаса пост в группе "ЖВЛ" получил более 600 лайков и много комментариев.
"По поводу Потапа -все было предсказуемо :)", "Эколог, а так и не сказать😮", "Где Тину потеряли?", - написали пользователи сети.
Напомним, что Alyona Alyona в одном купальнике устроила шоу на детской площадке
А еще Politeka писала, что Потап с известными футболистами и горячими девушками загулял в Турции
Также Politeka сообщала, что судья "Голосу країни" Монатик и Вера Брежнева снова вместе, Ефросинина в полуобмороке