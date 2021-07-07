Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно рассказала о своих отношениях, а сейчас удивила внешностью

На днях популярная украинская исполнительница, влюбившись по уши, рассказала, что переезжает к своему бойфренду, сообщает Politeka.net. Сейчас рэперша строит отношения, и даже решила примерить каблуки.

Алена опубликовала соответствующие кадры в сторис своего Инстаграм. Звезда позировала в длинной толстовке и шортах, а на ее ножках были розовые туфельки на каблуках. Завершили образ разные аксессуары.

"Я не знаю, как девочки ходят на таких каблуках. Я искренне благодарна всем, кто дает реакции, кто комментирует мои записи, потому что, я вот это мучаюсь ради вас", - поделилась Алена.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Alyona Alyona поделилась трудностями переезда к своему парню. По словам артистки, у нее много вещей, поэтому нужно много места, которого нет. Звезда теперь не знает, куда деть одежду и обувь со съемок.

Кроме того, исполнительница поделилась о том, какие они разные, но в результате переезда они смогут видеться чаще, а это плюс.

К слову, Алена пока не раскрывает личности своего возлюбленного.

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