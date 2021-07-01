Реперка Alyona Alyona поделилась новостью о своей личной жизни и показала фото с возлюбленным
29-летняя хип-хоп-и рэп-исполнительница Елена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona) обычно не любит говорить о своих отношениях и не раскрывает личность своего избранника. Но в этот раз она решила приоткрыть завесу, пишет Politeka.net.
Alyona Alyona призналась, что переезжает к любимому, вызвав бурные обсуждения в Сети. Артистка рассказала, что очень рада новому этапу отношений, но отметила, что есть много нюансов, которые ее пугают. Поэтому артистка решила поинтересоваться опытом своих поклонников в этом вопросе.
«Я с мужем съехалась через 2 недели, предложение было через 2 месяца, свадьба - 6 месяцев, уже вместе 9 лет», - написала одна из поклонниц. «Кайф», - отреагировала на такую историю рэперша.
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«10 дней гуляли даже поцелуя не было. Потом приехала в гости и осталась жить уже 4,5 года. Как говорится, свое сразу видишь», - написала другая поклонница.
«Что-то внутри подсказывает такое же», - ответила Alyona Alyona.
В посте артистка показала необычный кадр: Алена держала в руках волосатые ноги своего возлюбленного, накрашенные зеленым лаком.
Похоже идею она позаимствовала у Джастина Бибера.
Напомним, Alyona Alyona решилась на переезд к парню и раскрыла правду об их отношениях.
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