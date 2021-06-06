Известная рэперша Alyona Alyona удивила украинцев новым фото и обращением

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая несколько лет назад буквально взорвала украинский шоу-бизнес своим остросоциальным рэпом, часто радует публику новыми треками, яркими проектами и откровенными интервью. Так, недавно артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram удивительное фото, которым продемонстрировала такое явление, как коррупция, а в подписи к публикации заговорила на эту тему, обращаясь к украинцам.

На снимке Алена в пестром наряде и необычной прической, она склонила голову на стол и держит во рту золотые цепи. Похоже, именно так звезда хотела показать, как выглядит коррупция в ее понимании. В подписи к фотографии рэперша подняла эту важную тему. По словам Alyona Alyona каждый украинец в своей жизни сталкивался со взяточничеством.

"Долгими годами сидят "депутаты" и делают кэш, не краснея. Знаю, не клево и очень больно существовать в таких реалиях. Иногда кажется, что ложь + нездоровая жажда богатства заложены в нашу ДНК и мы ничего с этим не можем сделать. Кажется, что остается только плыть по течению социального неравенства. Но иногда, когда обстоятельства жмут, даже самые «святые» люди прибегают к взяточничеству, считая свою ситуацию особой и безвыходной", - отметила Савраненко.

По ее мнению, ситуацию можно изменить только одним путем – чтобы каждый начал с себя. "Я считаю, что многое зависит от нас, и мы должны иметь силу и характер, чтобы начинать с себя и учить наших детей тому, что деньги обманом не заработаешь!", - добавила звезда.

Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, втиснув пышные формы в корсет, неожиданно обратилась к украинцам: "Решили, что пора".

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