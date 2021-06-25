Реперка Alyona Alyona поделилась советами, как легко перенести жару

29-летняя хип-хоп-и рэп-исполнительница Елена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona) сделала шуточный пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Также артистка показала фото в купальнике.

«Народ это трэш, дома нереальная жара, на улице еще хуже, а на работе еле дует кондиционер и только успеваешь по 3 раза в день бегать в холодный душ. Помогу вам лайфхаками, которые спасут вас от жары», - написала она.

Итак, первый совет от Alyona Alyona - это никакого секса!

"Когда на улице ад в 36 градусов это последнее, чем можно заниматься. Липкой Камасутры вам только не хватало», - пишет артистка.

А вот общественному транспорту она предлагает сказать «да». «Маршруткам так! Хорошая новость: где вы видели баню за 8 грн, которая еще и до работы вас довезет? Если забыли веник с собой — метро вам в помощь», - шутит реперка.

«Сегодня я пришла в парео, чтобы не быть всем смердео. На этот период никаких джинсов, рубашек и пр. только легкая одежда, которая дружит с легким ветерком», - так звучит следующий совет.

Еще одним другом в жару станет лед, который Alyona Alyona советует добавлять везде: напитки, нижнее белье, обувь, еще в напитке, в карманы, за воротник, и использовать вместо Лоли попсов.

«Если не хотите организовать несанкционированный водопад, не поднимаем руки больше чем на 45 градусов в горы», - также шутливо добавила реперка.

При этом гарантированным способом преодолеть жару Alyona Alyona называет билет на самолет.

«...покупаем билетик, садимся в самолет и выключаем телефон. А там и кандером, и лед в коктейлях, и парео без смердео, и сплошной кайфео. Скорее бери билет на самолет и спокойно отдохни от этой жары у моря», - отметила она.

Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "всем спрятать кадики".

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