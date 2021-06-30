Украинская рэперша Alyona Alyona решила съехаться с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Алена показала волосатые ноги своего парня, а также рассказала о том, почему решилась на такой шаг.

«Любой разговор об отношениях - это шум. Сегодня будет душевный разговор. Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я переехала к нему. Его квартира находится дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба Атлас в котором за год карантина я так и не побывала», - поделилась личным артистка.

По словам певицы, теперь ей нужно придумать, куда девать все свои вещи, которые не поместятся в совместной квартире. Также она призналась, что у нее с молодым человеком много разногласий.

«Он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками», - призналась звезда, добавив, что несмотря ни на что хочет создавать с ним семью.

Стоит отметить, что Алена с парнем решили повторить фото Джастина Бибера с его девушкой. Правда, на фото Алена держала в руках волосатые ноги своего суженого. Особого внимания заслужил зеленый лак на его ногтях. Судя по всему, у нового парня звезды такое же прекрасное чувство юмора, как и у нее.

Как известно, отношения артистки с возлюбленным начались зимой. На День Святого Валентина она рассказала, что снова почувствовала бабочек в животе, как когда-то в 16 лет. Алена заявила, что она счастлива и ей плевать, что скажут другие. Несмотря на это, звезда продолжает скрывать своего молодого человека от широкой публики.

Напомним, что Alyona Alyona надрывно обратилась к украинцам из-за коррупции: "Делают кэш, не краснея".

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