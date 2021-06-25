Реперка Alyona Alyona поділилася порадами, як легко перенести спеку

29-річна хіп-хоп- та реп-виконавиця Олена Савраненко (справжнє ім'я Alyona Alyona) зробила жартівливий пост на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net. Також артистка показала фото в купальнику.

«Народ це треш, вдома нереальна спека, на вулиці ще гірше, а на роботі ледве дує кондиціонер і тільки но встигаєш по 3 рази на день бігати в холодний душ. Допоможу вам лайфхаками, які врятують вас від спеки», - написала вона.

Отже, перша порада від Alyona Alyona - це ніякого сексу!

«Коли на вулиці пекло у 36 градусів це останнє, чим можна займатися. Липкої камасутри вам тільки не вистачало», - пише артистка.

А от громадському транспорту вона пропонує сказати «так». «Маршруткам так! Гарна новина: де ви бачили баню за 8 грн, яка ще й до роботи вас довезе? Якщо забули віник з собою — метро вам на допомогу», - жартує реперка.

«Сьогодні я прийшла в парео, щоб не бути всім смердео. На цей період ніяких джинсів, сорочок та ін. Тільки легкий одяг, який товаришує з легким вітерцем», - так звучить наступна порада.

Ще одним другом у спеку стане лід, який Alyona Alyona радить додавати всюди: напої, спідня білизна, взуття, ще у напої, до кишень, за комір, та використовувати замість лолі попсів.

«Якщо не хочете організувати несанкційований водоспад, не підіймаємо руки більше ніж на 45 градусів до гори», - також жартівливо додала реперка.

При цьому гарантованим способом подолати спеку Alyona Alyona називає квиток на літак.

«…купуємо квиточок, сідаємо у літак та вимикаємо телефон. А там і кандьор, і льод у коктейлях, і парео без смердео, і суцільний кайфео. Скоріше бери квиток на літак та спокійно відпочинь від цієї спеки поблизу моря», - зазначила вона.

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