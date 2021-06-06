Відома реперка Alyona Alyona здивувала українців новим фото і зверненням

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка кілька років тому буквально підірвала український шоу-бізнес своїм гостросоціальним репом, часто радує публіку новими треками, яскравими проектами і відвертими інтерв'ю. Так, нещодавно артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram дивовижне фото, яким продемонструвала таке явище, як корупція, а в підписі до публікації заговорила на цю тему, звертаючись до українців.

На знімку Олена в строкатому вбранні і незвичайною зачіскою, вона схилила голову на стіл і тримає в роті золоті ланцюги. Схоже, саме так зірка хотіла показати, як виглядає корупція в її розумінні. У підписі до фотографії реперка підняла цю важливу тему. За словами Alyona Alyona кожен українець у своєму житті стикався з хабарництвом.

"Довгими роками сидять "депутати" і роблять кеш, не червоніючи. Знаю, не кльово і дуже боляче існувати в таких реаліях. Іноді здається, що брехня + Нездорова жага багатства закладені в нашу ДНК і ми нічого з цим не можемо зробити. Здається, що залишається тільки плисти за течією соціальної нерівності. Але іноді, коли обставини тиснуть, навіть самі «святі» люди вдаються до хабарництва, вважаючи свою ситуацію особливою і безвихідною", - зазначила Савраненко.

На її думку, ситуацію можна змінити тільки одним шляхом - щоб кожен почав з себе. "Я вважаю, що багато що залежить від нас, і ми повинні мати силу і характер, щоб починати з себе і вчити наших дітей тому, що гроші обманом не заробиш!",- додала зірка.

Нагадаємо, Alyona Alyona приміряла образ відомого українця в спортзалі: "Всім заховати кадики".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona, втиснувши пишні форми в корсет, несподівано звернулася до українців: "Вирішили, що пора".

Також Politeka писала, Alyona Alyona розповіла про ускладнення після хвороби і звернулася до українців: "Не було явних ознак...".