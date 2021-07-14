Известная украинская рэперша Alyona Alyona впечатлила очередным эпатажным поступком

Как передает Politeka.net, девушка устроила дерзкую фотосессию на детской площадке. Она позировала в одном купальнике, разложив на песке покрывало и атрибуты пляжного отдыха.

«Как отдохнуть в городе, но как на море: транспорт - во время домашнего отдыха по городу передвигаемся исключительно на рикше... импровизированной рикше... По городу ездит миллион курьеров, поэтому пропажу одного никто не заметит. Как вариант, можно подкупить его чаевыми за доставку вашей красоты на гидропарк», - пошутила рэперша.

По словам артистки, при экономном отдыхе пляж можно воссоздать на детской площадке.

«Ищем ближайшую детскую площадку. В красивом купальнике раскладываем все пляжные атрибуты, раздаем детям шоколад и просим имитировать звуки чаек», - добавила звезда.

В комментариях ее поддержали поклонники.

«Ого малышка», «Ты крутая», «Очень смело», «Мощно», «На меня похожа», - пишут пользователи сети.

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