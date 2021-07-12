Українська реперка Alyona Alyona висловилася після скандалу через її треку з російською групою Каста

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперка Alyona Alyona зареклася записувати спільні хіти з російськими виконавцями. Сталося це після скандалу, в який вона потрапила, пів року тому випустивши трек з російською групою Каста, однак, галас піднявся тільки зараз.

У своєму Instagram артистка розкрила подробиці своєї роботи з кастою, а також заявила, що попри безліч пропозицій з Росії, це перший і єдиний її Фіт з російськими артистами.

"Склалося так, що деякі ЗМІ та діячі, які бажають хайпу, майже через пів року після виходу нашого фіта, вирішили покласти на мене відповідальність за відносини касти з іншими артистами (мова йде справа про те, що на альбомі касти присутні Баста і Рем Діга). Яка хороша маніпуляція і інфопривід! Маючи повну картину на руках, я роблю висновки і тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним", - заявила Alyona Alyona.

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