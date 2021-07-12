Українська реперка Alyona Alyona висловилася після скандалу через її треку з російською групою Каста

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперка Alyona Alyona зареклася записувати спільні хіти з російськими виконавцями. Сталося це після скандалу, в який вона потрапила, пів року тому випустивши трек з російською групою Каста, однак, галас піднявся тільки зараз.

alyona alyona

У своєму Instagram артистка розкрила подробиці своєї роботи з кастою, а також заявила, що попри безліч пропозицій з Росії, це перший і єдиний її Фіт з російськими артистами.

Популярні новини зараз

Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"

Гравці збірної Англії зривали з себе медалі після поразки у фіналі: "Як негарно"

НП на виступі Тіни Кароль, розкрито моторошні подробиці: "Опинилася в серпанку чадного газу"

Юна дочка Ольги Фреймут, яка вирішила виїхати з України, вразила заявою: "В першу чергу..."

Тіну Кароль в коротких шортах зняли на яхті з молодим брюнетом: "Такі великі ноги..."
Показати ще

"Склалося так, що деякі ЗМІ та діячі, які бажають хайпу, майже через пів року після виходу нашого фіта, вирішили покласти на мене відповідальність за відносини касти з іншими артистами (мова йде справа про те, що на альбомі касти присутні Баста і Рем Діга). Яка хороша маніпуляція і інфопривід! Маючи повну картину на руках, я роблю висновки і тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним", - заявила Alyona Alyona.

Нагадаємо, Фігуриста Alyona Alyona, переїхавши до хлопця, заговорила про наболіле: "Нам треба відмовитися від...".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona, закохавшись по вуха, встала на каблуки: "Я не знаю, як дівчатка ходять...".

Також Politeka писала, що Alyona Alyona розсекретила ім'я свого обранця, з яким почала жити разом: "Не Андрій, а....».