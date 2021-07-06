Известная рэперша Alyona Alyona впервые назвала имя своего возлюбленного, которого скрывает
Известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно переехала к своему парню, однако представлять общественности его не собирается.
В новых сторис она только раскрыла, что зовут его Денисом, сообщает Politeka.net.
"Кстати, СМИ, парня зовут не Андрей, а Денис", - написала она, и показхала оригинальное фото, на котором запечатлена с выставленным языком.
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Ранее Alyona Alyona рассказывала, что по гороскопу ее избранник – Дева, и влюбилась она в простоту и чувство юмора.
Недавно возлюбленные стали жить вместе. При этом Alyona Alyona призналась, что на некотрые моменты у них кардинально противоположные взгляды.
«Он хочет собачку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками», - призналась звезда, добавив, что несмотря ни на что хочет создавать с ним семью.
Напомним, Alyona Alyona влюбилась по уши в парня с зелеными ногтями, первое фото парочки: "Кайф".
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona решилась на переезд к парню и раскрыла правду об их отношениях: «Он хочет…»
Также Politeka писала, что Alyona Alyona в купальнике рассказала, как справиться с жарой: «Липкой камасутры вам только не хватало».